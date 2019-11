AEX breekt door 600 puntengrens

Door de 600 punten weer heen. Denk niet dat we daar lang boven blijven staan.



Voor als nog geen uitstel op de verhoging van de importtarieven die gepland staan op 15 december door de VS.



Nog steeds geen datum voor ondertekening 1e fase handelsdeal, als die er uberhaupt nog komt.



Trump ondertekende deze week de Hong Kong wet waarmee hij zich direct bemoeit met de binnenlandse politiek in China. Dit is een klap in het gezicht van de chinezen. Zou mij dan ook niet verbazen als ze om die reden afzien van een eerste fase deal en de rit uit gaan zitten tot er een nieuwe president is gekozen in de VS.