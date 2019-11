ABN stopt met afgifte doorlopend krediet

Weer een service verbannen en dan klagen waarom de economie niet groeit.



20 miljard elke maand de markt ingepompt.

En waar gaat geld naar toe.



Niet naar de consument.



Economie is aan het afbrokkelen.



Geld wordt niet meer in de economie ingepompt maar ECB koopt obligaties op van banken en banken brengen het geld weer terug naar ECB.



Obligatie wordt afgelost en ECB krijgt haar geld weer terug en zit het in de economie ?



Hebben consument nu extra 20 miljard gekregen om te kunnen consumeren... nee, daarom groeit europa nog niet eens met 1,5% (700 miljoen inwoners en geen groei van 6% zoals de chinezen).



Het gaat goed mis met politiek en ECB als ze geen flauw idee hebben wat er bij de burger gebeurd.



Laten we duidelijk zijn.



Financiele problemen zn veroorzaakt door banken en financiele instellingen.

Burgers lossen hun schulden af, banken hebben fraude gepleegd en niet omdat burgers een grote schuld hadden of niet werd afgelost.

Overheid en banken proberen schuld in de schoenen te schuiven vd burger, maar zo is het net niet gegaan.