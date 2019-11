Werkloosheid Duitsland onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 373 | Onderwerpen: Duitsland, werkloosheid

NEURENBERG (AFN) - De werkloosheid in Duitsland is in november onveranderd gebleven op 5 procent van de beroepsbevolking. Dat maakte het Duitse federale arbeidsbureau bekend.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. Het aantal werklozen in Duitsland daalde deze maand in absolute zin met 16.000. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.