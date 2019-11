NN beboet voor overtreden kredietregels

Gepubliceerd op | Views: 956

AMSTERDAM (AFN) - Nationale-Nederlanden Bank heeft een boete gekregen van 1,25 miljoen euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vanwege het overtreden van kredietregels. Volgens de toezichthouder werd bij het verstrekken van leningen onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van klanten. In sommige gevallen werd meer krediet verstrekt dan verantwoord was.

De AFM hield dertig klantdossiers van NN tegen het licht. Daaruit bleek dat in een aantal gevallen leningen werden verstrekt terwijl niet alle benodigde klantinformatie aanwezig was. Bij vijf klanten was de last van de lening dusdanig dat er onvoldoende geld overbleef voor het levensonderhoud. Het besluit van de AFM kan nog aan een rechter worden voorgelegd.

Het voorkomen van overkreditering is één van de prioriteiten van de AFM. Eerder werd ook al een boete opgelegd aan Santander Consumer Finance Benelux. Zeven andere kredietverstrekkers kregen een waarschuwing. In de hele markt zijn volgens de AFM tekortkomingen gesignaleerd. De toezichthouder heeft de sector begin dit jaar opgeroepen om de opgestelde leennormen te evalueren en verbeteren.