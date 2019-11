Aandelenkapitaal Eurocommercial omhoog

Gepubliceerd op | Views: 686

AMSTERDAM (AFN) - Het aandelenkapitaal van vastgoedfonds Eurocommercial Properties neemt met 12,9 miljoen euro toe door het uitkeren van dividend in aandelen over het boekjaar dat eind juni werd afgesloten.

Volgens Eurocommercial kozen aandeelhouders die goed zijn voor ruim 12 procent van het uitgegeven aandelenkapitaal voor 395.441 depositary receipts, tegen een uitgifteprijs van 32,70 euro per stuk, in plaats van contant dividend van 2,18 euro per depositary receipt. Het dividend zal vrijdag worden uitgekeerd.