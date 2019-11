Winkelverkopen Duitsland flink gedaald

Gepubliceerd op | Views: 1.319 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN/RTR) - De winkelverkopen in Duitsland zijn in oktober onverwacht flink gedaald. Volgens cijfers van het Duitse federale statistiekbureau namen de detailhandelsverkopen met 1,9 procent af op maandbasis.

Het is de grootste daling sinds december vorig jaar. Economen hadden in doorsnee juist op een lichte stijging met 0,2 procent gerekend. In september bleven de verkopen van Duitse winkeliers volgens een herzien cijfer onveranderd. Eerder werd voor die maand een plusje met 0,1 procent gemeld.

Op jaarbasis klommen de winkelverkopen in oktober met 0,8 procent. Hier werd in doorsnee een toename met 3 procent voorspeld door economen.

Feestdagenseizoen

Het cijfer kan erop duiden dat Duitse consumenten wat terughoudender zijn geworden met aankopen in winkels. De Duitse consumentenbestedingen boden de afgelopen tijd juist steun aan de grootste economie van Europa, waarbij vooral de Duitse industrie te lijden heeft onder de wereldwijde handelsspanningen, de afkoelende economie en onzekerheid rond de brexit.

ING-econoom Carsten Brzeski schrijft in een reactie dat het tegenvallende winkelcijfer een "koude douche" betekent voor de Duitse economie. Hij verwacht dat in november en december een hoop goed gemaakt kan worden, met het oog op uitgaven voor het feestdagenseizoen. De private consumptie zal waarschijnlijk op de langere termijn steun blijven bieden aan de groei van de Duitse economie, denkt Brzeski.