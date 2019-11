Japanse industriële productie afgenomen

Gepubliceerd op | Views: 846 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De productie in de Japanse industrie is in oktober afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit definitieve cijfers van de overheid.

De productie zakte met 4,2 procent ten opzichte van september. Economen rekenden in doorsnee op een krimp van 2 procent. Ten opzichte van een jaar eerder was sprake van een daling met 7,4 procent.

Verder werd bekend dat de Japanse kerninflatie, dus de consumentenprijzen exclusief vers voedsel, 0,6 procent bedroeg op jaarbasis.