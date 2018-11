Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het aantal in behandeling genomen woningverkopen in de Verenigde Staten is in oktober met 2,6 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat heeft de Amerikaanse branchevereniging van makelaars laten weten.

Economen rekenden in doorsnee op een stijging met 0,5 procent. In september gingen deze aanstaande of voorlopige verkopen nog met een herziene 0,7 procent omhoog.