'Wall Street opent met kleine minnen'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York beginnen donderdag naar verwachting met kleine verliezen aan de handelsdag. Een dag eerder tekenden de beurzen nog flinke winsten op, geholpen door opmerkingen van Fed-baas Jerome Powell. Hij liet zich woensdag ontvallen dat de belangrijkste rentetarieven ,,net onder'' het neutrale niveau zitten. Dit zorgde op Wall Street voor de speculatie dat de Federal Reserve eerder dan verwacht een pauze inlast bij het verhogen van de rente. De brede S&P 500 sloot daarop met de grootste plus sinds maart.

De aandacht gaat nu uit naar de aanstaande G20-top, waar hoog overleg over handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zal plaatsvinden. Op het handelsfront roerde de Amerikaanse president Donald Trump zich via Twitter. In de aanloop naar de topontmoeting met zijn ambtgenoot Xi Jinping in Buenos Aires schreef hij dat er ,,nog een lange weg is te gaan'' bij het oplossen van de handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten.

Beleggers zullen ook oog hebben voor de oliemarkt, die erg beweeglijk is. De prijs voor een vat Amerikaanse olie zakte donderdag voor het eerst in ruim een jaar tot onder de 50 dollar, maar herstelde na berichten dat Rusland de noodzaak erkent om de productie in samenwerking met oliekartel OPEC te verminderen.

Nieuw onderzoek

Bij de bedrijven staat Abercrombie & Fitch in de schijnwerpers. De modeketen presenteerde bij zijn kwartaalcijfers een prognose voor de verkoop in de feestdagenperiode die positiever was dan kenners hadden verwacht, waarna het aandeel voorbeurs flink omhoog ging.

Branchegenoot Express stelde daarentegen teleur met zijn vooruitzichten omtrent de winst en omzet, hoewel de derdekwartaalcijfers de verwachtingen wel overtroffen. Ook winkelketen Dollar Tree kwam met cijfers. Amazon heeft in Duitsland te maken met een nieuw onderzoek van de nationale kartelwaakhond. Eerder dit jaar nam de Europese Commissie de handel en wandel van de webwinkelreus al onder de loep.

Woensdag eindigde de Dow-Jonesindex 2,5 procent hoger op 25.366,43 punten. De brede S&P 500 won 2,3 procent tot 2743,78 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 3 procent bij op 7291,59 punten.