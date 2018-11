Trump: nog lange weg te gaan met China

Zelfs de meest linkse rakker moet toch erkennen dat er snel maatregelen nodig waren. De VS import is 800 miljard meer dan hun export. China alleen zorgt voor het verschil met 400 miljard. Obama liet alles maar op zijn beloop, na ons de zondvloed.

Met een VS schuld van meer dan 20 000 miljard, ga je toch niet af zitten wachten, terwijl de kraan nog wijd open staat. Gelukkig heeft de VS nu een kerel die de handen uit de mouwen steekt, en die Chinezen die komen wel, maar zijn niet gewend te buigen voor het kapitalisme