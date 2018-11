Kamer wil uitleg over belastingafdracht Shell

Ik ben voorstander dat multinationals winstbelasting afdragen in het land waar de omzet en winst wordt gemaakt. Goed dat politici hier werk van maken.



Echter ik denk dat ze met RDS de verkeerde multinational op de korrel nemen. De NAM (upstream) draagt belasting af. Verdere boekt RDS omzet in het downstream (Pernis, retail/marketing) en chemicals (Moerdijk) segment. Maar mijn inschatting is dat dit minder dan 5% van de wereldwijde business is. Daarnaast zitten er in Nederland alleen maar 'cost' centers (o.a. IT, R&D en Shell Global Solutions).



Apple, Facebook en Alphabet (en in mindere mate Amazon, Uber en Netflix) lijken mij veel meer op hun plaats voor onderzoek naar winstbelasting. De misplaatste aandacht voor RDS is alleen maar voor de buhne en laat eigenlijk zien hoe triest het is gesteld met onze politici.