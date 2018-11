Kamer wil uitleg over belastingafdracht Shell

Gepubliceerd op | Views: 688

DEN HAAG (AFN) - De Tweede Kamer wil staatssecretaris Menno Snel (Financiën) spreken naar aanleiding van een bericht dat Shell in Nederland helemaal geen winstbelasting betaalt. Een meerderheid steunt een verzoek om een debat daarover van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Volgens Trouw maakt Shell zo handig gebruik van allerlei legale aftrekposten, dat het olie- en gasconcern over de in Nederland behaalde winst nul euro belasting hoeft te betalen. Het dagblad baseert dat op een vertrouwelijk intern document van het ministerie van Financiën en op gesprekken met ingewijden.

Shell laat weten zich te houden aan alle geldende belastingregels. President-directeur Marjan van Loon zegt daarbij dat de Belastingdienst ,,precies weet wat Shell doet''. ,,Daar hoort het gesprek over onze belastingaangifte ook thuis, niet in de krant", aldus de topvrouw. ,,Shell wil zo transparant mogelijk zijn, maar we laten ons niet dwingen op basis van anonieme bronnen vertrouwelijke informatie op straat te gooien.”

Geheimhoudingsplicht

De Tweede Kamer is zeer kritisch en wil van de staatssecretaris horen welke constructies Shell precies toepast. Het kabinet heeft al maatregelen aangekondigd om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan, deels ook in Europees verband, maar de vraag is of die ook de mazen in de wet dichten waar het olie- en gasconcern gebruik van maakt.

GroenLinks-Kamerlid Bart Snels denkt van niet. Shell maakt volgens hem gebruik van ,,een typisch Nederlandse constructie'' die niet wordt aangepakt door strengere Europese richtlijnen tegen belastingontwijking. Het is van belang dat ook die sluiproute wordt afgesloten, vindt Snels.

Behalve de oppositie wil ook coalitiepartij D66 uitleg van de eigen staatssecretaris. ,,Iedereen moet gewoon netjes belasting betalen in dit land, burgers én bedrijven'', aldus Kamerlid Steven van Weyenberg. Ook CDA'er Pieter Omtzigt wil een debat, al moet dat volgens hem wel breder worden getrokken dan alleen Shell. Praten over individuele bedrijven is immers ,,lastig'', gezien de geheimhoudingsplicht waaraan de fiscus is gebonden.