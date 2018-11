Inval bij Deutsche Bank in witwasonderzoek

Gepubliceerd op | Views: 637

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt heeft donderdag een grote inval plaatsgevonden. Justitie is bezig met een witwasonderzoek naar aanleiding van documenten die naar buiten zijn gekomen via de zogenoemde Panama Papers.

Zo'n 170 agenten en andere dienders deden mee aan de doorzoeking. Twee bankmedewerkers van Deutsche Bank zijn aangemerkt als verdachte, zo laat het Openbaar Ministerie weten.

De naam Panama Papers wordt gebruikt voor documenten van het trustkantoor Mossack Fonseca uit Panama die enkele jaren geleden op straat belandden. Uit die stukken blijkt volgens justitie dat Deutsche cliënten heeft geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou het hebben bijgedragen aan witwassen.

Deutsche Bank erkent dat de invallen op verschillende locaties te maken hebben met de Panama Papers. De bank zegt volledig mee te werken met het onderzoek.