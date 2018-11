Rusland geeft olieprijzen impuls

@TA= verlies, ik zie het verband niet tussen ljjls zijn eerste reactie op mijn post dat tanken in Belgie goedkoper is dan in Nl, en dat ik niet voor belastingverlaging zou zijn....Het eerste is een feit, het tweede een aanname, dus vandaar mijn reactie dat ljjls misschien jaloers is omdat hij waarschijnlijk niet in de gelegenheid is om in Belgie te tanken, dit is trouwens ook een vorm van belastingontwijking.....iedereen probeert zo goedkoop mogelijke zijn ding te doen. Voor de rest ben ik het volkomen met hem eens co2 is een linkse hobby...iets wat de hardwerkende burger in dit land de komende jaren heel veel geld gaat kosten......lees de artikelen in de (rechtse) opiniebladen er maar eens op na. Om de belasting in dit land drastisch te verlagen dient het sociaal- en zorgstelsel helemaal op de schop te moeten....iets wat ik zo snel nog niet zie gebeuren.....Iets waar ik persoonlijk wel voorstander van ben.