'Divisie TomTom brengt mogelijk meer op'

quote: RickBreda schreef op 29 nov 2018 om 11:00:

Inderdaad, divisie brengt aanzienlijk meer op met 4 gegadigden.

Zou zomaar >1,7 miljard kunnen worden!



Aandeel TomTom is zwaar ondergewaardeerd en zou vandaag de dag al boven de €17,50 moeten kunnen noteren.

Het feit dat de koers zwaar wordt gefrustreerd en tegen gehouden kan duiden op een ( door kopende partij gewenste) gehele overname tegen een koers van rond de €15,00.



TomTom is veel meer waard dus nu instappen in deze zwaar ondergewaardeerde parel geeft op korte termijn gegarandeerd veel rendement!!

Ik wordt zo ziek van dat mensen constant klagen dat de koers van TT gemanipuleerd wordt. Als er echt zo'n enorm vertrouwen in de markt zat, dan zou de vraag naar de aandelen zo groot zijn dat manipulatie onmogelijk is (of veel te kostbaar). Er is op dit moment gewoon nul vertrouwen in het aandeel.Ik ben het er 100% mee ens dat de biedingsstrijd goed nieuws is en dat TT ondergewaarderd staat (zit zelf ook in TT) maar de grote angst is dat TT de opbrengst van TTT investeert in haar andere activiteiten, welke het op termijn toch niet gaan redden.