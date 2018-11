'Divisie TomTom brengt mogelijk meer op'

Inderdaad, divisie brengt aanzienlijk meer op met 4 gegadigden.

Zou zomaar >1,7 miljard kunnen worden!



Aandeel TomTom is zwaar ondergewaardeerd en zou vandaag de dag al boven de €17,50 moeten kunnen noteren.

Het feit dat de koers zwaar wordt gefrustreerd en tegen gehouden kan duiden op een ( door kopende partij gewenste) gehele overname tegen een koers van rond de €15,00.



TomTom is veel meer waard dus nu instappen in deze zwaar ondergewaardeerde parel geeft op korte termijn gegarandeerd veel rendement!!