Europese beurzen winnen terrein

Gepubliceerd op | Views: 1.707 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs boekte donderdag winst. Ook de andere Europese beurzen wonnen terrein. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street, waar positief werd gereageerd op een toespraak van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Op het Damrak kondigde Unilever het vertrek van topman Paul Polman aan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 522,66 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 708,36 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1 procent.

Powell verklaarde dat de rente in de Verenigde Staten nog maar iets onder het neutrale niveau zit. Dit leidde tot speculatie dat de Federal Reserve mogelijk eerder dan verwacht zal stoppen met het opschroeven van de rente. Grootste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 2,8 procent. Altice Europe was de sterkste daler met een verlies van 3 procent.

Unilever

Unilever daalde 0,3 procent. Polman treedt eind december terug als topman van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern. Hij wordt per 1 januari opgevolgd door Alan Jope, die sinds 1985 bij het bedrijf werkt en in het geruchtencircuit al werd genoemd als opvolger. In de MidKap won TomTom 1,5 procent. Bandenfabrikant Michelin is volgens Het Financieele Dagblad (FD) in de race om het onderdeel Telematics van het navigatiebedrijf te kopen.

Bij de kleinere bedrijven steeg NIBC 3,9 procent. De zakenbank voerde zijn winst in de eerste negen maanden van het jaar stevig op. Probiodrug, dat ook met cijfers kwam, daalde 3,9 procent. Het biotechnologiebedrijf leed in het derde kwartaal ongeveer even veel verlies als een jaar eerder. Stamcelbedrijf Esperite kondigde aan biotech-dochter The Cell Factory naar de beurs te willen brengen en klom 6 procent.

Spanje

In Madrid won CaixaBank 0,7 procent. De Spaanse bank wil naar verluidt stevig ingrijpen in zijn personeelsbestand. Volgens de krant El Confidencial staan maximaal 3200 banen op de tocht.

De euro was 1,1390 dollar waard, tegen 1,1284 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 50,30 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 58,39 dollar per vat.