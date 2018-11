Verlies voor investeerder Kardan

Gepubliceerd op | Views: 532

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische investeerder Kardan heeft in het derde kwartaal rode cijfers geschreven, waar een jaar eerder sprake was van winst. Het verlies kwam onder meer door negatieve wisselkoerseffecten tussen de euro en de Israëlische shekel. Daarnaast drukten de inflatieschommelingen in Israël op de opbrengsten uit obligaties van het bedrijf, zo werd in een handelsupdate gemeld.

Kardan, dat een notering heeft in Amsterdam, zette een verlies in de boeken van 12,9 miljoen euro, tegen een winst van 4,1 miljoen euro een jaar eerder. Die winst werd destijds vooruit geholpen door een positieve impact van obligaties van 14 miljoen euro. De kwartaalomzet was 5,5 miljoen euro, tegen 2,8 miljoen euro een jaar eerder. De omzet bedroeg over negen maanden bekeken 74,1 miljoen euro.

Het onderdeel vastgoed had onder meer last van hogere rentekosten. Dat zorgde bij de tak voor een verlies van 4,4 miljoen euro, nagenoeg gelijk aan het tekort van een jaar eerder. Kardan heeft verder de voorbij maanden gesprekken gevoerd over de verkoop van zijn belang in Avis Ukraine. Deze activiteiten werden in de handelsupdate onder 'gehouden voor verkoop' geschaard. Het verkoopproces voor dochter Tahal zijn nog altijd gaande. Een deal dit jaar zit er volgens Kardan niet in.