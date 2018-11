Gepubliceerd op | Views: 1.562

ROTTERDAM (AFN) - Paul Polman treedt eind december terug als topman van Unilever. Hij wordt per 1 januari in die functie bij de levensmiddelen- en wasmiddelgigant opgevolgd door Alan Jope, die al sinds 1985 bij het bedrijf werkt en in het geruchtencircuit al werd genoemd als opvolger.

Polman zal de eerste zes maanden van komend jaar Jope nog bijstaan als adviseur. De 54-jarige Schot Jope geeft sinds september 2014 leiding aan de bedrijfstak Beauty & Personal Care, die verantwoordelijk is voor merken als Axe, Vaseline en Prodent. Overigens is de financieel topman van Unilever, Graeme Pitkethly, ook een Schot.

Polman stond de laatste tien jaar aan het hoofd van Unilever. Dit jaar was tamelijk tumultueus, met de mislukte samenvoeging van de hoofdkantoren in Londen en Rotterdam als dieptepunt. Polman werkte aan een versimpeling van de bedrijfsstructuur waarbij de hoofdzetel in Rotterdam zou komen, maar dat liep stuk op bezwaren van investeerders.

Verhuizing

Aandeelhouders waren bang dat de verhuizing ertoe zou leiden dat Unilever zijn prestigieuze notering in de FTSE-100-index in Londen zou verliezen. Dat zou kunnen betekenen dat beleggers die hun geld koppelen aan zo'n beursindex automatisch hun aandelen in Unilever zouden verkopen, met een koersdaling als gevolg.

Eerder had Polman te maken met overnamevoorstel van de Amerikaanse voedingsgigant Kraft Heinz. Dat werd snel afgewezen door Polman, die een sterke nadruk legt op een duurzame koers bij het bedrijf. Een deel van de beleggers had echter wel oren naar het snelle geld van Kraft, waarop Unilever zijn tak voor smeersels, zoals margarine afstootte.

Jope

De tak voor persoonlijke verzorging waar Jope vandaan komt is het grootste onderdeel van Unilever. Voorzitter Marijn Dekker looft Jope voor zijn indrukwekkende staat van dienst bij die divisie. Jope noemt het een ,,groot voorrecht" om het voor het zeggen te krijgen bij Unilever.

Jope gaat conform de richtlijnen van Unilever een bruto jaarsalaris van 1,45 miljoen euro verdienen. Dat kan worden verhoogd met een bonus van ongeveer 150 procent van zijn loon. Daarnaast kan hij aandelen kopen tegen een gereduceerde prijs.