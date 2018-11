Probiodrug schrijft weer rode cijfers

Gepubliceerd op | Views: 355 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - Biotechnologiebedrijf Probiodrug heeft in het derde kwartaal ongeveer even veel verlies geleden als in dezelfde periode een jaar eerder. Het Duitse bedrijf dat een notering heeft op de beurs in Amsterdam genereerde conform de planning nog geen omzet.

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling van de onderneming, die werkt aan geneesmiddelen tegen alzheimer, liepen iets terug ten opzichte van een jaar eerder tot 939.000 euro. De algemene en administratieve kosten liepen echter wat op tot 689.000 euro. Onder de streep resteerde een verlies van 1,63 miljoen euro tegenover 1,66 miljoen euro een jaar eerder.

De kaspositie was eind september 5,3 miljoen euro. De financiële middelen zijn naar eigen inschatting genoeg om het tot het einde van het derde kwartaal van 2019 uit te zingen. Probiodrug handhaafde zijn verwachtingen voor de middellange termijn.