Logistiek vastgoedfonds WDP plaatst aandelen

WOLVERTEM (AFN) - WDP heeft succesvol 292.827 aandelen geplaatst van de referentieaandeelhouder van WDP, de familie Jos De Pauw. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

Hiermee werd een eerste stap gezet in de transactie voor wat betreft de indirecte inbreng in natura van drie nieuwe projecten in Nederland. Het logistiek vastgoedfonds kondigde woensdag aan heeft zijn eigen vermogen met circa 45 miljoen euro te versterken met de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van een inbreng in natura. Het geld wordt gebruikt om de realisatie van drie eerder aangekondigde nieuwe projecten in Nederland te bekostigen.