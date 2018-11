PostNL weerspreekt misbruik bezorgnetwerk

Niks nieuws lijkt mij.



De maffia heeft inmiddels voet aan vaste wal in Nederland gekregen en ze hebben overal hun tentakels ingezet.

Niet alleen maken ze gebruik van PostNL, vele bedrijven hebben ze inmiddels al voor hun karretje gespannen.



Maar ja, in Nederland hebben we ook een slap rechtssysteem.

Daarnaast is de pakkans uiterst laag.

En wanneer een crimineel voor een tijdje opgesloten wordt in de de bak gaat hij daar gewoon door met zijn criminele activiteiten, het kan en mag blijkbaar.

Gevangenissen zijn van wat ik hoor luxe hotels waarin het ze aan niet ontbreekt, alles op kosten van de trouwe belastingbetalers.

En meestal zijn het figuren van buitenlandse komaf of met een dubbel paspoort.



Daarnaast is de pakkans bijzonder laag, misdaad loont gewoon in Nederland.

Je mag het niet hardop zeggen, het beste zou zijn om dit soort lieden gewoon te verhangen zodat ze voor eeuwig en altijd uitgeschakeld zijn.



Maar ja, dat mag je in Nederland helemaal niet zeggen, stel je voor, de wereld zou te klein zijn.



Het is mij wel duidelijk, Nederland Banenrepubliek!