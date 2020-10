Google-moeder profiteert van toegenomen reclame-inkomsten

MOUNTAIN VIEW (AFN) - Google-moeder Alphabet profiteerde de afgelopen periode van toegenomen reclame-inkomsten op de zoekmachine en YouTube. Bedrijven besteedden weer meer geld aan advertenties nadat ze er in het tweede kwartaal nog op bespaarden. De cloudactiviteiten en de appwinkel deden het ook goed.

De advertentie-inkomsten van YouTube stegen naar ruim 5 miljard dollar, tegen 3,8 miljard dollar vorig jaar. De clouddiensten en abonnementen deden het eerder ook al goed omdat veel bedrijven over ging op thuiswerken. De omzet van die tak steeg van 2,4 miljard naar 3,4 miljard dollar.

De omzet van Alphabet kwam in het derde kwartaal uit op 46,2 miljard dollar tegen 40,5 miljard dollar een jaar eerder, een stijging van 14 procent. Onder de streep bleef een winst over van 11,2 miljard dollar. Een jaar eerder was dat 7 miljard. De sterke cijfers volgen op een kwartaal waarin de omzet van de techgigant wat daalde.