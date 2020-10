Boeing wil voor bijna 5 miljard aan bedrijfsobligaties verkopen

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing gaat voor bijna 5 miljard dollar aan ongedekte bedrijfsobligaties verkopen. Daarmee wordt onder meer bijna 3 miljard dollar aan schuld terugbetaalt. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de waardering van Boeing donderdag naar het niveau BBB-, met een negatief vooruitzicht. Dat is de laagste beoordeling voor obligaties die nog als veilige belegging worden gezien. Alle scores daaronder vallen onder de noemer 'junk'.

Woensdag werd bekend dat Boeing nog eens duizenden arbeidsplaatsen extra gaat schrappen als gevolg van de zeer moeilijke marktomstandigheden in de luchtvaartsector door de coronacrisis. De vliegtuigbouwer zag de omzet in het derde kwartaal op jaarbasis met 29 procent kelderen tot 14,1 miljard dollar. Er werd een nettoverlies geleden van 466 miljoen dollar tegen een winst van 1,2 miljard dollar een jaar eerder. Het was het vierde kwartaalverlies op rij voor het bedrijf.