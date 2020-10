Europese beurzen amper van hun plek na rentebesluit

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag dicht bij hun slotstanden van een dag eerder gebleven. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) zorgde voor weinig beweging op de handelsvloeren, ook al kondigde president Christine Lagarde aan in december met extra stimuleringsmaatregelen te komen. In Amsterdam was de blik gericht op olie- en gasreus Shell.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 534,43 punten. De MidKap klom eveneens 0,1 procent tot 771,33 punten. De beurzen in Parijs en Londen daalden licht, terwijl Frankfurt 0,3 procent vooruitging. Woensdag noteerden de belangrijkste Europese graadmeters nog verliezen tot ruim 4 procent.

Zwaargewicht Shell won 4,1 procent in de AEX. Het olie- en gasconcern boekte afgelopen kwartaal weer winst, na een megaverlies in de voorgaande periode. Shell verhoogde ook zijn dividend en kondigde aan in februari met een strategische update te komen.

Olieprijzen

Die stijging kwam in weerwil van de olieprijzen, die voor de tweede dag op rij hard onderuitgingen. De tweede coronagolf leidt tot zorgen over een verdere daling van de vraag naar brandstof. Een vat Amerikaanse olie zakte 4,1 procent in waarde tot 35,84 dollar, Brentolie verloor 4,4 procent tot 37,40 dollar per vat.

ASMI steeg 6,5 procent. De chiptoeleverancier kende naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal en profiteerde van de toegenomen vraag naar chips door het vele thuiswerken. Adyen (min 2,1 procent) behoorde tot de staartgroep. Het betalingsbedrijf zag afgelopen kwartaal de markt verder herstellen, maar de verwerkte betalingen op reisgebied bleven achter.

Arcadis

In de MidKap stond Arcadis (plus 6,4 procent) bovenaan. Het advies- en ingenieursbureau wist dankzij besparingen de marges te verbeteren en bracht de schuld verder terug. Pharming verloor 2,3 procent. Het biotechnologiebedrijf liet in een handelsupdate weten een tweede notering aan de Amerikaanse beurs Nasdaq na te streven.

Volkswagen klom 2,2 procent in Frankfurt. De Duitse automaker boekte in het derde kwartaal weer winst, na het verlies een kwartaal eerder, dankzij de aantrekkende markt in China. In Zürich zakte Credit Suisse 5,6 procent na tegenvallende resultaten van de Zwitserse bank.

De euro was 1,1663 dollar waard, tegenover 1,1758 dollar een dag eerder.