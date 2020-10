'Bedrijven moeten transparant zijn over beloningsverschillen'

AMSTERDAM (AFN) - Ondernemingen moeten meer informatie geven over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen onder hun werknemers. Dat vinden institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, blijkt uit een reactie van hun koepelorganisatie Eumedion op een wetsvoorstel voor gelijke beloning van vrouwen en mannen. Die initiatiefwet dienden PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS vorig jaar in.

In het wetsvoorstel wordt een pakket maatregelen voorgesteld met het doel om ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen tegen te gaan. Zo worden ondernemingen met meer dan vijftig werknemers verplicht om informatie te verstrekken over beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in vergelijkbare functies. Wanneer sprake is van ongelijke beloning krijgen werkgevers in eerste instantie de kans de situatie te verbeteren. Als dat niet gebeurt volgen er boetes.

Eumedion laat weten onverklaarbare verschillen in de beloning tussen vrouwen en mannen onwenselijk te vinden. Bij de belangenvereniging zijn ongeveer zestig Nederlandse en buitenlandse institutionele beleggers aangesloten, met een totaal belegd vermogen van 6000 miljard euro.

Vorig jaar bleek uit cijfers van de Europese Commissie dat vrouwen in de Europese Unie in gelijkwaardige banen nog steeds gemiddeld 16 procent minder dan mannen. "Al zestig jaar staat het principe van gelijk loon in de Europese verdragen en toch is dat niet de dagelijkse realiteit voor vrouwen in heel Europa", stelde het dagelijks bestuur in een verklaring.