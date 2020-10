Verliezen op Wall Street houden aan

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend lager aan de handelssessie begonnen. De vrees voor de gevolgen van het oplaaiende coronavirus overschaduwde de groeicijfers van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. Ook de fors dalende olieprijzen drukten het sentiment.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,8 procent op 26.295 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3260 punten terwijl de technologiegraadmeter Nasdaq 0,3 procent won tot 11.032 punten. Op woensdag waren nog minnen tot 3,7 procent te zien.

Beleggers op Wall Street kijken uit naar later op de dag, want nabeurs komen de technologiereuzen Apple, Amazon, Google-moeder Alphabet, Twitter en Facebook met kwartaalresultaten. In aanloop naar de cijfers gingen de koersen van Apple, Alphabet, Amazon en Facebook tot 2,5 procent omhoog. Twitter deed het vooral goed met een plus van 5,8 procent.

Olieprijzen

Volgens een voorlopige raming liet de economie van de Verenigde Staten in het derde kwartaal een recordgroei optekenen van 33,1 procent op geannualiseerde basis. Daarmee veerde 's werelds grootste economie duidelijk op van de klappen van de coronacrisis in het tweede kwartaal, toen nog een historische krimp met 31,4 procent was te zien.

Verder werd bekend dat vorige week minder Amerikanen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd. Olieprijzen gingen voor de tweede dag op rij hard omlaag wegens zorgen over de impact van de tweede coronagolf op de vraag naar brandstof. Een vat Amerikaanse olie werd 6 procent minder waard op 35,13 dollar, terwijl Brentolie 5,8 zakte tot 36,86 dollar per vat.