Oliebedrijf ConocoPhillips lijdt verlies

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse olie- en gasproducent ConocoPhillips heeft in het derde kwartaal een verlies geleden tegen een winst een jaar eerder. Het bedrijf bleef gebukt gaan onder de moeizame marktomstandigheden in de oliesector vanwege het coronavirus, maar zei wel dat de gang van zaken aan het normaliseren is.

Het nettoverlies bedroeg 450 miljoen dollar tegen een winst van ruim 3 miljard dollar een jaar eerder, toen werd geprofiteerd van de verkoop van bezittingen. De totale omzet lag op 4,4 miljard dollar tegen 10 miljard dollar vorig jaar.

Onlangs werd nog bekend dat ConocoPhillips voor 9,7 miljard dollar zijn branchegenoot Concho Resources overneemt. De deal wordt geheel in aandelen afgehandeld. Concho is actief in het olie- en gasrijke schaliegebied Permian Basin in het zuiden van de Verenigde Staten.