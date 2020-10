'Wall Street hoger richting cijfers grote techreuzen VS'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag wat te gaan herstellen van de zware klappen een dag eerder, toen het sentiment hard werd geraakt door de vrees voor de gevolgen van het oplaaiende coronavirus. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar later op de dag, want nabeurs komen de technologiereuzen Apple, Amazon, Google-moeder Alphabet, Twitter en Facebook met kwartaalresultaten.

Daarnaast verwerkt de markt nog gegevens over de Amerikaanse economie. Volgens een voorlopige raming liet de economie van de Verenigde Staten in het derde kwartaal een recordgroei optekenen van 33,1 procent op geannualiseerde basis. Daarmee veerde 's werelds grootste economie duidelijk op van de klappen van de coronacrisis in het tweede kwartaal, toen nog een historische krimp met 31,4 procent was te zien.

Verder werd bekend dat vorige week minder Amerikanen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd. Het ministerie van Arbeid meldde 751.000 nieuwe aanvragen, tegen een herzien aantal van 791.000 een week eerder. Economen hielden rekening met een daling tot 770.000 nieuwe aanvragen.

Cijfers

Veel grote bedrijven openden de boeken over de afgelopen periode. Het gaat bijvoorbeeld om autofabrikant Ford Motor, creditcardmaatschappij Visa, internethandelaar eBay, levensmiddelenproducenten Kraft Heinz en Kellogg, kabel- en entertainmentconcern Comcast, chemiebedrijf DuPont, biotechnoloog Moderna, kledingmerk Ralph Lauren, farmaceut Gilead Sciences, cruisebedrijf Royal Caribbean Cruises, olieproducent ConocoPhillips en Yum Brands, de eigenaar van fastfoodketens KFC, Taco Bell en Pizza Hut.

Er is ook opnieuw overnamenieuws in de chipsector. Chiptoeleverancier Marvell Technology neemt voor 10 miljard dollar branchegenoot Inphi over. Het Amerikaanse Inphi maakt chips voor gebruik in datacenters en 5G-netwerken en telt Amazon, Google, Microsoft en Facebook als klanten. Door de overname versterkt Marvell zijn eigen activiteiten op dit gebied. Dit jaar zijn al meerdere miljardendeals in de chipsector aangekondigd.

Tiffany

Tevens werd bekend dat juweliersketen Tiffany toch wordt overgenomen door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). LVMH trok eerder nog de stekker uit de deal, wat een heuse overnamesoap opleverde. Na veel gesteggel is uiteindelijk een iets lagere overnameprijs afgesproken. Met de deal is nog altijd bijna 16 miljard dollar gemoeid, circa 425 miljoen dollar minder dan oorspronkelijk was overeengekomen.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag met een verlies van 3,4 procent op 26.519,95 punten. De brede S&P 500 daalde 3,5 procent tot 3271,03 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 3,7 procent kwijt op 11.004,87 punten.