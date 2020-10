'Metalenbedrijf AMG krabbelt op van bodem'

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG heeft met zijn resultaten in het derde kwartaal herstel laten zien van de bodem in de voorgaande periode. Dat zegt ING. AMG zei ook dat het dieptepunt achter de rug is.

Wel ondervindt AMG nog veel tegenwind van de coronacrisis omdat de prijzen nog steeds zwaar onder druk staan. ING zegt dat de cijfers iets beter zijn dan verwacht en dat er enige ruimte is om de ramingen voor dit jaar te verhogen. Al met al is de bank redelijk neutraal gestemd over het handelsbericht van AMG. Het advies staat op buy en het koersdoel is 25 euro.

Het aandeel AMG noteerde donderdag omstreeks 11.50 uur een min van 3,3 procent op 14,82 euro.