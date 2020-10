Spotify haalt opnieuw meer abonnees binnen

STOCKHOLM (AFN) - Streamingdienst Spotify heeft in het derde kwartaal opnieuw meer abonnees binnengehaald. Bij het Zweedse internetbedrijf was in juni al sprake van een significante inhaalrace, en die groeicijfers hebben doorgezet in juli, augustus en september.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers van het streamingplatform steeg in het afgelopen kwartaal met 29 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal luisterden 320 miljoen mensen naar muziek of podcasts via Spotify, meldt het bedrijf bij zijn kwartaalcijfers.

Spotify stelt dat de luisterconsumptie na de dip in april en mei weer is hersteld naar "normaal gebruik". Zo luisteren mensen weer vaker in de auto, wat tijdens de piek van de coronacrisis niet veel gebeurde vanwege het wegvallen van woon-werkverkeer.

Records

Het aantal betalende abonnees, die goed zijn voor het overgrote deel van de opbrengsten, steeg met 27 procent tot 144 miljoen. Ook de inkomsten uit advertenties trokken weer aan. In vergelijking met het tweede kwartaal, stegen de advertentie-inkomsten met 41 procent. Eerder investeerden bedrijven tijdens de coronacrisis juist veel minder in marketing. Alles bij elkaar boekte Spotify een omzet van bijna 2 miljard euro, een stijging van 14 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Er wordt ook nog steeds veel nieuwe muziek uitgebracht op het platform. Zo was er een toename van 13 procent van het aantal nieuwe muziekreleases op het platform vergeleken met het tweede kwartaal. Het nieuwe album van Taylor Swift, Folklore, verbrak het record voor de meeste albumstreams op de eerste dag door een vrouwelijke artiest, en de nieuwe Engelstalige single Dynamite van K-popgroep BTS werd enorm vaak beluisterd. Ook podcasts blijven populair. Zo luisterde 22 procent van de maandelijks actieve gebruikers tijdens het derde kwartaal naar een podcast. In het tweede kwartaal was dat 21 procent.