'Ordina verrast met speciaal interim-dividend'

AMSTERDAM (AFN) - Automatiseerder Ordina is met een verrassing gekomen door een speciaal interim-dividend te gaan uitkeren. Dat schrijft ING in een reactie op de cijfers van Ordina, die volgens de bank solide waren.

Het speciale dividend bedraagt 0,095 euro per aandeel, wat overeenkomt met het geschrapte dividend in 2019, aldus ING. De bank had al wel rekening gehouden met de mogelijkheid van een interim-dividend, maar had niet verwacht dat dit nu zou komen gezien de tweede coronagolf. Samen met de goede cijfers lijkt Ordina dus weinig impact te voelen van de coronacrisis, aldus ING.

Het advies voor Ordina is buy, met een koersdoel van 3 euro. Het aandeel stond donderdag om 11.15 uur op een winst van 1,4 procent op 2,25 euro.