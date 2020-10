'Verkoop kantoorpand Aegon stapje in goede richting'

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van het kantoorpand van Aegon-dochter Transamerica in San Francisco is een stap in de goede richting, stellen analisten van KBC Securities. Hoewel de transactie niet als een verrassing komt, laat het zien dat de nieuwe topman Lard Friese zijn prioriteiten op orde heeft. Aegon zet 390 miljoen dollar van de opbrengsten in om de schulden terug te dringen.

Marktvorsers van ING zien de verkoop als neutraal, maar wijzen wel op de impact op de zogeheten Solvency II-ratio. Die gaat met 4 procentpunten omhoog.

KBC heeft een hold-advies met een koersdoel van 3 euro. ING heeft zijn advies ook op hold staan, maar heeft het koersdoel op 2,40 euro gezet.

Het aandeel Aegon stond donderdag rond 11.10 uur 1 procent in de min op 2,29 euro.