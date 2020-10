Vertrouwen in economie eurozone stagneert

BRUSSEL (AFN) - Het economisch vertrouwen in de eurozone is in oktober gestagneerd ten opzichte van een maand eerder. De vertrouwensindex van de Europese Commissie kwam uit op 90,9, gelijk aan de bijgestelde stand voor de vorige meting. Daarmee komt een einde aan de stijging van het vertrouwen die in mei was ingezet.

De stagnatie was wel een betere uitkomst dan waar economen gemiddeld op hadden gerekend. Zij voorzagen namelijk een afname tot 89,6. De index geeft beneden de 100 punten een negatief vertrouwen aan en is boven de 100 positief.

In Duitsland en Italië steeg het economisch vertrouwen, maar in Nederland en Frankrijk werden al stevige dalingen genoteerd. Die onderverdeling komt overeen met het moment waarop de coronabesmettingen in verschillende landen begonnen op te lopen.

Volgens de commissie ging in de industrie, bouw en detailhandel het vertrouwen omhoog. Bij consumenten en in de dienstensector zakte het vertrouwen juist weg, net als in de financiële dienstverlening.