Beleggers schikken met Deloitte over fraude bij Steinhoff

AMSTERDAM (AFN) - Beleggersorganisatie European Investors-VEB heeft een schikking bereikt met accountant Deloitte over het grote fraudeschandaal bij de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, is nog niet naar buiten gebracht.

Er is met Deloitte in Nederland overeengekomen dat de firma samen met de Zuid-Afrikaanse tak van Deloitte een bod zal doen aan gedupeerde beleggers. Hiervoor moet dan nog wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Steinhoff, na Ikea het grootste woonwarenhuis ter wereld, raakte enkele jaren terug in financieel in zwaar weer, nadat een boekhoudfraude aan het licht was gekomen. De beurswaarde van het bedrijf is daarna flink gekelderd en beleggers gingen voor miljarden het schip in.

Nalatig

European Investors-VEB betoogde vervolgens dat Deloitte nalatig was geweest in zijn toezicht op de financiën van het winkelconcern. Daardoor zouden de jaarrekeningen van Steinhoff geen eerlijk beeld hebben gegeven van de situatie bij het bedrijf.

Deloitte erkent in de schikking geen aansprakelijkheid, vandaar dat de collectieve procedure tegen de accountant wordt ingetrokken. Afgelopen zomer kwam Steinhoff zelf ook al met een compensatievoorstel om claims af te handelen.