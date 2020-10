Coronacrisis staat centraal bij update Air France-KLM

AMSTERDAM (AFN) - Air France-KLM zal ook het derde kwartaal van 2020 afgesloten hebben met dieprode cijfers. Het verlies komt niet als een verrassing omdat luchtvaartmaatschappijen wereldwijd in grote problemen zijn door de coronacrisis. Er wordt veel minder gevlogen terwijl veel vaste kosten doorlopen.

Volgens kenners geraadpleegd door persbureau Bloomberg zal onder de streep een verlies van 974 miljoen euro resteren. Het operationele verlies komt uit op ruim 1,1 miljard euro op een omzet van 2,7 miljard euro, aldus de gemiddelde raming van de kenners.

Van liquiditeitsproblemen is vooralsnog geen sprake. Het Franse Air France kreeg inmiddels staatssteun vanuit Frankrijk en de Nederlandse overheid schoot onder voorwaarden KLM te hulp. Het geld is bedoeld om de onderneming in de lucht te houden, maar is mogelijk niet genoeg. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA gaan maatschappijen massaal failliet zonder overheidssteun.

Steun

De 3,7 miljard euro steun die KLM krijgt van Nederland is dus niet vrijblijvend. KLM moest begin oktober een reorganisatieplan inleveren in Den Haag om over de volledige door de overheid beloofde miljardensteun te kunnen beschikken. Dit lukte op het nippertje. Als het personeel niet had ingestemd met loonoffers en ontslagen, was faillissement de enige andere optie geweest.

Achteraf klonk een hoop onvrede over de regelingen bij KLM. FNV Luchtvaart hekelt de ongelijke behandeling van het grondpersoneel. Steen des aanstoots is de looptijd van de overeenkomst die voor het grondpersoneel tot eind 2022 is en voor de piloten maar tot en met maart van dat jaar. De vraag aan KLM-baas Pieter Elbers is in hoeverre het KLM lukt om de beoogde besparingen te realiseren.

KLM kondigde in de zomer al aan duizenden medewerkers te ontslaan om te bezuinigen. Aan het eind van het jaar zal KLM waarschijnlijk zo’n 4000 tot 5000 mensen minder in dienst hebben dan voor de coronacrisis. De maatschappij wil daarbij het liefst een afspiegeling waarbij ontslagen vallen in alle leeftijdsgroepen.