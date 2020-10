Duitse werkloosheid weer licht gedaald

NEURENBERG (AFN) - De Duitse werkloosheid is in oktober opnieuw iets afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In oktober zat 6,2 procent van de Duitse beroepsbevolking zonder werk tegen 6,3 procent in september, meldde het Duitse federale arbeidsbureau.

Deze maand gingen netto 35.000 mensen weer aan de slag, veel meer dan waar economen op hadden gerekend. Die voorzagen dan ook dat de werkloosheid op 6,3 procent zou blijven.

Economen van ING wijzen er wel op dat nog altijd een fors aantal mensen in deeltijd werkt vanwege de coronacrisis. In de industrie ligt dat percentage tussen de 20 en 30 procent. Het totaal aantal mensen dat onder regelingen voor tijdelijke arbeidstijdverkorting valt, lag op 3,3 miljoen. Dat waren er in september nog 3,7 miljoen. Wel liepen de aanvragen weer licht op. Door de nieuwe lockdown die Duitsland heeft aangekondigd stijgt het risico op een tweede dip van de economie, menen de ING-economen.