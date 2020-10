'Arcadis verslaat verwachtingen ruimschoots'

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft de verwachtingen met zijn cijfers in het derde kwartaal ruimschoots verslagen, aldus ING en KBC Securities. KBC spreekt zelfs van uitstekende operationele prestaties van het bedrijf.

KBC zegt dat die beter dan verwachte cijfers de afschrijvingen die Arcadis heeft genomen ruimschoots compenseren. De bank stelt dat Arcadis weerbaarheid toont in een turbulente markt. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 22 euro.

ING wijst eveneens op de afboekingen en denkt dat de ramingen voor Arcadis opwaarts bijgesteld kunnen gaan worden. De bank heeft een buy-rating met een koersdoel van 26 euro. Arcadis staat op de Benelux-favorietenlijst van ING.

Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 10.25 uur een plus van 6 procent op 19,90 euro. Daarmee was Arcadis koploper in de MidKap.