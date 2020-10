'Resultaten Shell zijn sterk'

quote: Nuchtere Kijk Op schreef op 29 oktober 2020 10:13:

Sterke resultaten las ik? Maar zie weer de olie prijs. >



WTI^ 36,55 -2,60%

Brent^ 38,28 -1,86%

Dagelijks kijken naar de olie prijzen is weliswaar belangrijk, maar wordt veelal gedreven door sentiment. De trend is belangrijker en die geeft een wat stabieler beeld. Bovendien is de vraag/aanbod nog in onbalans en de minste wijziging van de olievoorraden activeren het sentiment. Gewoon geduld dus; want zodra de vraag het aanbod overstijgt of er dichter bij komt kan de prijs verder omhoog. Voor Shell is de spotprijs van gas ook belangrijk of wellicht belangrijker. Dus kijk ook eens naar de gasprijs, daar zie je wat anders op de langere termijn grafiek. Gas wordt steeds meer onafhankelijk van olie, dat begint iedereen nu te beseffen. Bovendien moet gas vloeibaar gemaakt worden voor transport en juist daar zit een potentiele winst voor een gasbedrijf zoals Shell, omdat men veel LNG capaciteit heeft en bovendien de grootste LNG transport middelen (schepen). Olie zal verder afnemen en gas blijft groeien tot ver na 2050, zodra de wereld afscheid heeft genomen van vieze kolencentrales. De enige echte concurrent voor gas is kern energie, maar vooralsnog is daar niemand in geïnteresseerd. Alternatieve energie kan niet anders dan afvlakken, gezien de fysieke mogelijkheden en benodigde grondstoffen. Bovendien is alternatieve energie meer een concurrent voor olie dan voor gas. Er zijn ook heel wat kolencentrales die aan het eind van hun leven zijn. Dus RDS vraagt om een aantal jaren geduld, maar koersen ver boven de 30 komen echt weer terug.