Airbus blijft last houden van coronacrisis

PARIJS (AFN) - Airbus blijft last houden van de coronacrisis. De Europese vliegtuigbouwer kampt met een trager dan verwacht herstel in de luchtvaartsector en dat drukt op de resultaten. De omzet in het derde kwartaal daalde met ruim een kwart naar 11,2 miljard euro, met name door een daling in het aantal leveringen en lagere inkomsten uit de defensie- en ruimtevaarttak. Onder de streep kwam Airbus 767 miljoen euro tekort na een winst van bijna 1 miljard euro een jaar eerder.

De omzet in de eerste negen maanden van 2020 kwam uit op 30,2 miljard euro, een daling van 35 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Onder de streep bleef een verlies staan van bijna 2,7 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar boekte het bedrijf nog een winst van bijna 2,2 miljard euro.

In het derde kwartaal leverde de vliegtuigbouwer commerciële 145 kisten, waarvan 57 in de maand september. In totaal leverde Airbus in de negen maanden van dit jaar 341 toestellen ten opzichte van 571 vliegtuigen in dezelfde periode een jaar geleden.

Lichtpuntjes

Toch ziet topman Guillaume Faury lichtpuntjes, met name in de manier waarop het bedrijf zich aan de coronacrisis heeft aangepast. Dan gaat het om het stabiliseren van de kasstroom, waardoor het geld het bedrijf niet meer uitvloeit. Faury kijkt daardoor met vertrouwen uit naar het vierde kwartaal.

Ook andere voorzieningen die het bedrijf trof om zich aan te passen aan de crisis, laten volgens de topman zien dat de gesprekken met sociale partners en stakeholders als leveranciers "goed zijn gevorderd". Airbus maakte eind juni bekend dat tot de zomer van 2021 bijna 15.000 banen geschrapt worden. Ook schroeft het bedrijf de productie flink terug.