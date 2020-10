Parijs verwacht stevige gesprekken over toekomst Air France-KLM

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De toekomst van luchtvaartcombinatie Air France-KLM wordt komende tijd danig op de proef gestel. Nederland en Frankrijk buigen zich als grootste aandeelhouders over extra steun om de maatschappij door de crisis te helpen. De Franse minister van Vervoer Jean-Baptiste Djebbari verwacht stevige gesprekken.

De besprekingen zullen fundamentele vragen oproepen over de structuur van het luchtvaartconcern dat wordt gesteund door twee landen, zei Djebbari. De regeringen hebben eerder dit jaar 10,4 miljard euro steun toegezegd om de luchtvaartmaatschappij overeind te houden. Waarschijnlijk is meer geld nodig om het voortbestaan van Air France-KLM te garanderen. Djebbari zet hardop vraagtekens bij de eerlijke verdeling van de lasten en de lusten.

De coronacrisis heeft de toch al wankele relatie tussen de twee grootste aandeelhouders van Air France-KLM nog meer onder druk gezet. Door de ineenstorting van het luchtverkeer en de daaruit voortvloeiende verliezen bij de luchtvaartmaatschappij moeten Frankrijk en Nederland op zoek naar een manier om samen te werken aan een mogelijke kapitaalinjectie.

Belang

In februari 2019 kwam de Nederlandse regering met de verrassende besluit dat zij in het geheim een belang van 14 procent in Air France-KLM had vergaard. Dat belang was gelijk aan het belang van Frankrijk in het concern. Doel was onder meer om de toekomst van KLM en thuisbasis Schiphol te garanderen. De investering zorgde voor gefronste wenkbrauwen in Parijs.

Volgens topman Ben Smith van Air France-KLM lopen er gesprekken met Parijs en Den Haag over verdere steun. Het huidige steunpakket is naar verwachting net aan genoeg om het een jaar uit te zingen. De luchtvaartcombinatie, die vrijdag de boeken opent, waarschuwde al voor verdere verliezen in de tweede jaarhelft van 2020.

Steun

Volgens Djebbari moet in de onderhandelingen goed gekeken worden naar de rol van de staten en de kapitaalbehoefte binnen de nieuwe strategie. Ook over voorwaarden voor de steun. "De steun van de Franse staat voor de luchtvaartmaatschappij zal niet afnemen, zelfs niet als het herstel van de luchtvaart slechts geleidelijk komt", zei Djebbari.

Zijn collega Bruno Le Maire beloofde eerder het voortbestaan van Air France te garanderen. De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra noemde het niet vanzelfsprekend dat de luchtvaartmaatschappij de crisis overleefd. Nederland deed er ook langer over om tot een akkoord te komen over een steunpakket van 3,4 miljard euro. De vraag die rest is hoeveel extra steun er nodig is en of Nederland daaraan mee zal doen.