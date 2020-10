'Goede groei voor Adyen'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Betalingsdienstverlener Adyen heeft in het derde kwartaal goede groei laten zien. Zowel het verwerkte volume als de omzet en de winstmarge gingen vooruit, merken analisten van Jefferies op. Jefferies heeft een koopadvies voor Adyen.

De groei in het verwerkte volume was iets lager dan waar de marktvorsers rekening mee hadden, maar dat is vermoedelijk te wijten aan het feit dat er minder gereisd werd. Zonder die uitgaven is de volumegroei vermoedelijk juist versneld. De winstmarge van Adyen ging sterk omhoog. Dat heeft volgens Jefferies waarschijnlijk te maken met lagere uitgaven aan marketing en reiskosten voor het eigen personeel.

Hoe het slotkwartaal zich ontwikkelt hangt voor een deel af van de volumes van reisgerelateerde betalingen, denken de analisten. De blootstelling van het bedrijf aan webwinkelen betekent echter dat Adyen ook bij een nieuwe ronde lockdowns er goed voor zal staan.

KBC

Analisten van KBC Securities wijzen erop dat de cijfers van Adyen een klein beetje tegenvielen door een boekhoudkundig foutje in de eerdere verslagperiodes. Daardoor werden sommige kosten twee keer geboekt en werden de eerdere omzetten en winsten naar boven bijgesteld. Ze menen dat heel 2020 nu waarschijnlijk sterker wordt voor Adyen. KBC heeft een reduce-advies voor Adyen met een koersdoel van 1150 euro.

Het aandeel Adyen stond donderdag na zo'n twintig minuten handel 1,8 procent in de min op 1513,50 euro.