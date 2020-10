Nieuwe lockdown geen goed nieuws voor kaartenmaker AND

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - De nieuwe gedeeltelijke lockdown in veel landen drukt op de vooruitzichten van kaartenmaker AND International Publishers. Dit maakt het bijvoorbeeld lastiger om contacten met klanten te leggen. Toch vindt de beursgenoteerde onderneming, die zijn naam gaat wijzingen in GeoJunxion, het niet nodig om met een nieuwe omzetprognose voor het hele jaar te komen.

Waarschijnlijk lukt het om nog net aan de onderkant van de eerder gestelde bandbreedte uit te komen. Daarbij gaat AND uit van 46 tot 60 procent omzetgroei en een nettoverlies tussen de 1,1 miljoen euro en 1,2 miljoen euro.

In de eerste negen maanden gingen de opbrengsten van AND met ongeveer een derde omhoog tot bijna 1,1 miljoen euro. Het bedrijf had dat vooral te danken aan het binnenslepen van nieuwe projecten en maar beperkt aan terugkerende opdrachten. Onder de streep resteerde een verlies 951.000 euro, tegen een tekort van ruim 1,2 miljoen euro een jaar terug.

De kaartenmaker kondigde onlangs aan zijn naam te willen veranderen in GeoJunxion. Daarmee zet het bedrijf naar eigen zeggen in op "nieuwe en duurzame inkomsten uit digitale kaarten voor de wereld van 5G en het Internet of Things (IoT)". De voorgestelde wijzigingen wordt op 10 december nog aan de aandeelhouders voorgelegd.