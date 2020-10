Neways merkt herstel van vraag uit auto-industrie

SON (AFN) - Maker van elektronische componenten Neways Electronics profiteerde afgelopen kwartaal van een voorzichtig herstel van de vraag uit de auto-industrie. Daardoor ging het met de omzet door bestellingen uit die sector weer enigszins de goede kant op. Wel lag de kwartaalopbrengst nog beduidend lager dan een jaar terug.

Volgens topman Eric Stodel uitte het herstel in de automotive sector zich met name op het vlak van onderdelen voor elektrische auto's. "De vraaguitval in deze sector als gevolg van de pandemie en de lockdowns was echter dusdanig groot dat we die dit jaar niet meer gaan goed maken", zegt hij.

De totale kwartaalopbrengsten bedroegen 121,2 miljoen euro. Vergeleken met een kwartaal eerder dikte de omzet 4,7 procent aan, maar op jaarbasis was sprake van een krimp met 8,9 procent. Het orderboek kwam eind september uit op 221 miljoen euro. Ook dat was beduidend lager dan de 291 miljoen euro van een jaar eerder. Er zijn geen winstcijfers naar buiten gebracht.

Volatiele markt

Door de aanhoudende onzekerheden rondom de pandemie blijft de markt in het vierde kwartaal naar verwachting volatiel, denkt Neways. Daarom zullen, zoals eerder aangekondigd, bij bepaalde onderdelen enkele structurele aanpassingen worden doorgevoerd om de organisatie en de capaciteitsbezetting beter aan te laten sluiten op de realiteit.

Toch zit topman Stodel niet bij de pakken neer. "Als we verder vooruitkijken, zien we dat Neways uitstekend gepositioneerd blijft voor groei die voor een belangrijk deel wordt gedreven door de technologische voortuitgang met steeds slimmere apparaten."