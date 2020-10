Olieconcern Shell komt uit de rode cijfers

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft in het afgelopen kwartaal een winst behaald, na een megaverlies in de voorgaande periode. Het bedrijf zette veel minder afschrijvingen in de boeken en wist te profiteren van kostenbesparingen, met ook aantrekkende olieprijzen. Ten opzichte van een jaar eerder was wel een scherpe daling van de winst te zien.

Het nettoresultaat bedroeg 489 miljoen dollar. Dat was nog een min van meer dan 18 miljard dollar in het tweede kwartaal, wat het grootste verlies voor Shell ooit was. In het derde kwartaal van 2019 werd een nettowinst geboekt van 5,9 miljard dollar.

De aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs), de belangrijkste winstgraadmeter voor Shell, kwam uit op 955 miljoen dollar. Dat was 638 miljoen dollar in het tweede kwartaal en bijna 4,8 miljard dollar een jaar eerder. De totale omzet lag op 44,7 miljard dollar tegen 32,5 miljard dollar in de voorgaande periode en 89,5 miljard dollar een jaar geleden.

Shell maakte in september bekend dat 7000 tot 9000 banen worden geschrapt om kosten te besparen vanwege de coronacrisis. Het banenverlies moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar. In het handelsbericht werden geen nadere details gemeld over deze herstructureringsplannen.