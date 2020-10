Olie- en gasconcern Shell komt uit de rode cijfers

Toch prima cijfers! In Q2 hebben ze gewoon mega-afschrijvingen gedaan wat al langer op de plank lag, de Corona-crisis was het perfect excuus om de afschrijvingen te pakken.Voor degene die tijd over heeft, hieronder het linkje met alle info mbt Q3 cijfers. Hierin staat ook klein stukje in over strategie, meer focus op groene toekomst. Ben benieuwd hoe dit er concreet uit komt te zien. Ik denk als Shell op korte termijn een aantal Energie maatschappijen (Engie) groene energieparken overneemt en ze vervolgens marktconform groene energie kunnen leveren aan de grotere bedrijven (voorbeeld bericht Shell-Microsoft) zijn ze goed bezig en toekomstproof. Dit is in mijn ogen de juiste weg en kan Shell dominant worden op de groene energiemarkt (richting particulier en bedrijven). Iedereen wil toch een energiecontractje van Shell (tegen de juiste prijs), sterk en internationaal bekend merk.