Opnieuw solide kwartaal voor Van Lanschot Kempen

AMSTERDAM (AFN) - De beursgenoteerde vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen kende naar eigen opnieuw een solide kwartaal ondanks de coronacrisis. Volgens financieel directeur Constant Korthout lukte het door eerder aangekondigde besparingsmaatregelen de kosten goed te beheersen.

Het geld dat de firma onder beheer heeft is met een kleine 3 miljard euro toegenomen. Dat komt deels door een positief koersresultaat. Ook merkt Van Lanschot Kempen dat klanten vertrouwen blijven houden om te blijven beleggen en dus meer geld toevertrouwen. In het naar buiten gekomen handelsbericht worden verder geen specifieke resultaten gemeld.

Wel laat het bedrijf weten dat de buffers afgelopen kwartaal verder zijn aangedikt. De zogeheten CET1-ratio bedraagt nu 24,9 procent, exclusief de ingehouden winst. Vanwege de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren, heeft Van Lanschot Kempen zijn dividend apart op de balans gezet. Het gaat om 59,4 miljoen euro. Het bedrag gaat naar de aandeelhouders zodra de autoriteiten dat goed vinden.

Beursgang

De onderneming was afgelopen maanden ook betrokken bij de beursgang van biotechnoloog CureVac op de Nasdaq in de Verenigde Staten. Met Unifiedpost in België begeleidde Van Lanschot Kempen tevens zijn eerste beursgang in de fintechsector. In augustus werd met de overname van Hof Hoorneman Bankiers daarnaast een volgende stap in de groeistrategie aangekondigd. De vermogensbeheerder heeft inmiddels de aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar bij de toezichthouder ingediend en wacht nu op de goedkeuring hiervan.

Op de achtergrond onderzoekt Van Lanschot Kempen momenteel ook de mogelijkheden om volgend jaar de eigen houdstermaatschappij, Van Lanschot Kempen NV, te fuseren met werkmaatschappij Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Op die manier hoopt de firma de kapitaalpositie verder te verbeteren en de juridische structuur te versimpelen.