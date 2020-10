'Beurshandel in teken ECB-besluit en cijferregen'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag afwachtend beginnen aan een nieuwe drukke cijferdag. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters dicht bij huis te blijven, na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers kijken onder meer uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en verwerken een flinke hoeveelheid resultaten van grote Europese bedrijven. Op het Damrak gaat de aandacht vooral uit naar de kwartaalcijfers van zwaargewicht Shell.

De vrees voor de gevolgen van het oplaaiende coronavirus zorgde woensdag voor forse koersverliezen op de Europese beurzen en zette de Duitse DAX ruim 4 procent lager. In de strijd tegen het nog steeds oprukkende coronavirus gaat Duitsland vanaf maandag deels op slot. Frankrijk gaat vanaf vrijdag tot 1 december weer in een nationale lockdown om het virus een halt toe te roepen.

Olie- en gasconcern Shell zette in het derde kwartaal een winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten van 955 miljoen dollar in de boeken. De nettowinst kwam uit op 489 miljoen dollar. Shell kondigde daarnaast aan het dividend te verhogen.

ASMI

De AEX-bedrijven Adyen en ASMI kwamen woensdag na de slotbel al met handelsberichten. Betalingsbedrijf Adyen heeft afgelopen kwartaal de markt verder zien herstellen. De door het bedrijf verwerkte betalingen kwamen na een dip in maart en april in het derde kwartaal weer uit op het niveau van begin dit jaar. Adyen zag de verwerkte betalingen op reisgebied wel achterblijven, maar met name webwinkels doen het juist beter dan ooit.

ASMI verwacht in het vierde kwartaal een omzet van 330 miljoen tot 350 miljoen euro te behalen. Dat is meer dan analisten hadden verwacht. De chiptoeleverancier kende naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal en profiteerde van de toegenomen vraag naar chips door het vele thuiswerken.

Pharming

Metalenspecialist AMG had afgelopen kwartaal wel flink last van de coronacrisis. Met name in de lucht- en ruimtevaart was volgens de onderneming sprake van dramatisch lagere volumes. Het dieptepunt is volgens de onderneming wel achter de rug.

Ook Pharming opende de boeken. Het biotechnologiebedrijf blijft naar eigen zeggen aanhoudend solide presteren en wil een tweede notering aan de Amerikaanse Nasdaq. Volgens Pharming is het nog niet zeker of het tot een notering in de VS komt.

Arcadis

Arcadis, Van Lanschot Kempen, Ordina, Ctac en Neways Electronics kwamen eveneens met cijfers. Buiten het Damrak gaven grote Europese bedrijven als AB InBev, Volkswagen, Credit Suisse, Sanofi en Airbus inzicht in de stand van zaken.

De euro was 1,1780 dollar waard, tegenover 1,1758 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 37,62 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 39,27 dollar per vat.