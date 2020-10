Brazilianen stuwen omzet 's werelds grootste brouwer AB InBev

BRUSSEL (AFN) - 's Werelds grootste brouwer AB InBev heeft de voorbije crisismaanden meer bier weten te verkopen. Met name in Brazilië en de Verenigde Staten zag de maker van merken als Stella Artois, Bud en Corona de vraag stijgen.

Brazilië is een belangrijke biermarkt. Eerder merkten ook concurrenten als Heineken en Carlsberg dat de vraag in Brazilië aantrok. Dit heeft vermoedelijk te maken met de overheidssubsidies die zijn vertrekt om consumenten in crisistijd te ondersteunen. In de VS presteerde AB InBev onder meer goed met zijn caloriearme bieren.

Met de stijgende omzet verraste het Belgische bedrijf de markten, waar alom rekening werd gehouden met krimp. Wel schrapte AB InBev zijn interimdividend omdat de brouwer werk wil maken van zijn schuldafbouw.

Horeca

Door de coronacrisis zijn in veel landen de openingstijden van cafés beperkt. De horecabeperkingen zorgen doorgaans voor mindere verkopen. Maar AB InBev wist in het derde kwartaal bij elkaar 4 procent meer omzet te genereren. De hoeveelheid bier dat werd afgezet steeg met 1,9 procent. Over de eerste negen maanden van het jaar was nog wel sprake van een omzetdaling van bijna 7 procent.

De brouwer zag wel de winst dalen. AB InBev sloot het kwartaal af met een winst van 1,6 miljard euro tegen 2,4 miljard euro een jaar eerder. De brouwer moest flinke kosten maken in de leveringsketen om aan de veranderende vraag tegemoet te komen.

Vanwege de onzekerheid rondom de coronacrisis besloot het bedrijf geen interimdividend uit te keren. Over het dividend voor heel 2020 wordt op een later moment beslist.