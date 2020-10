Aegon verkoopt vastgoedcomplex Pyramid in San Francisco

Dividend zowat de nek omgedraaid en nu dit gebouw verkocht. Ik vraag me af waarom dit allemaal zo nodig is. De solvency was reeds fors verbeterd en ruim op peil, bovendien maakte Aegon gewoon winst. Sinds het aantreden van Friese is de balans ineens niet meer in orde, zo beweert hij. Ik vind toch dat hij vreemde beslissingen neemt en tot nu toe sta ik niet te juichen. Kennelijk ben ik niet de enige, want de koers moddert voorlopig ook nog gewoon voort op een heel laag niveau.



"Ik ben blij dat we met de verkoop van de Pyramid opnieuw een stap hebben gezet naar versterking van onze balans" aldus Friese.



Maar wat is nou die versterking? Dat gebouw was bezit. Dat gebouw staat op de balans en als je het verkoopt staat dat geld op de balans. Dat komt grofweg op hetzelfde neer. Ik vind dit nou niet zo'n spraakmakende actie.



Onder Wynaendts werden mooie presentaties gegeven over hoe goed Aegon bezig was. Wat dat betreft is er tot nu toe onder Friese nog niet veel veranderd.



Had het dividend lekker in tact gelaten, dat was het enige wat we nog hadden. Nu hebben we niets meer (amper dividend en een hele lage koers).